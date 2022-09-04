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Отказался ли Путин от идеи «референдумов» в сентябре: в Белом доме дали ответ

Это попытка компенсировать тот факт, что россияне не достигли нужных успехов на фронте

сегодня, 09:07
Автор:

Кравцев Сергей
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В администрации президента США считают, что несмотря на все сложности, с которым сталкиваются российские воска в Украине, Москва не отказалась от идеи проведения показушных "референдумов" о присоединении захваченных территорий к России. Как передает портал "Комментарии", такую позицию в интервью российскому телеканалу "Дождь" озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отказался ли Путин от идеи «референдумов» в сентябре: в Белом доме дали ответ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В подтверждение своих слов Кирби заявил, что США постоянно фиксируют признаки, которые подтверждают, что Путин не отказался от изначальных планов по проведению "референдумов" в оккупации, после которых Россия намерена официально заявить, что претендует на ряд украинских территорий.

В США считают, что "референдумы" нужны Кремлю для того, чтобы создать иллюзию достижения успехов в войне против Украины и для того, чтобы закрепить право на ряд территорий Украины, которые пока что не удалось оккупировать. 

Джон Кирби допускает, что в каком-то смысле это может сработать, когда при полном провале планов в Украине Путин попытается политическими успехами компенсировать провал на стратегическом уровне. 

"Все новые и новые опросы показывают, что украинцы не примут Россию, что они не хотят быть частью России, что они хотят быть суверенными, и это нужно уважать. Это будет неприемлемым и для большей части международного сообщества", – добавил представитель администрации Байдена.

По словам Кирби, такие "референдумы" – "еще одна схема из кремлевской методички, чтобы претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине".

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VqSgpSs4_qw
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