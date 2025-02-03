Теракты и подрывы ТЦК охватывают всю Украину: новые подробности

Операции по подрывам территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Украине организовывают российские спецслужбы. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Операции по подрывам ТЦК. Фото: из открытых источников

В СНБО отметили, что операции по саботажу ТЦК и СП курируют структуры Главного разведывательного управления и Федеральной службы безопасности России.

Кроме физических атак, Россия усиливает информационные операции, активно используя медиапространство для подрыва мобилизационных процессов.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", – высказался Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый отреагировал на нападения на военных и ТЦК, по его словам, это "красная линия", которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц. Как передает портал "Комментарии", свою позицию генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал в Facebook.

Также издание "Комментарии" сообщало — подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Обоим участникам преступления сообщено о подозрении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис генпрокурора.

Ранее "Комментарии" писали – народный депутат Марьяна Безуглая, разбираясь в деталях убийства сотрудника ТЦК в Полтавской области, заметила фейк в соцсетях, передает портал "Комментарии". По ее словам, кто-то активно распространял информацию, что погибший якобы воевал в Бахмуте Донецкой области. По ее данным, это не так.



