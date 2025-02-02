Появились новые подробности убийства военного ТЦК в Пирятине

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Кравцев Сергей
Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Обоим участникам преступления сообщено о подозрении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис генпрокурора.
Убийство военного ТЦК. Фото Офис генпрокурора
Намереваясь избежать военной службы, он несколько раз звонил знакомому с Лубен и сообщал маршрут автобуса.
Но уже через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенчанина 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное.
Под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры двум лицам – жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении.
Одному подозреваемому инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины).
Другому – пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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