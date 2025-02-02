Появились новые подробности убийства военного ТЦК в Пирятине

Подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Обоим участникам преступления сообщено о подозрении. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис генпрокурора.

Убийство военного ТЦК. Фото Офис генпрокурора

"31 января житель Полтавы совместно с другими мобилизованными в сопровождении военнослужащих Полтавского РТЦК и СП ехал на обучение в воинскую часть", — говорится в сообщении.

Намереваясь избежать военной службы, он несколько раз звонил знакомому с Лубен и сообщал маршрут автобуса.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отметили в Офисе генпрокурора.

Но уже через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у лубенчанина 2 корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву, мобильные телефоны и тому подобное.

"Автомат военного нашли в лесопосадке, где его бросили подозреваемые", — добавили прокуроры.

Под процессуальным руководством Лубенской окружной прокуратуры двум лицам – жителям Лубен и Полтавы сообщено о подозрении.

Одному подозреваемому инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины).

Другому – пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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