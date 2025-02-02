Это уже красная линия: командующий сухопутными войсками отреагировал на убийства работников ТЦК

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных и ТЦК, по его словам, это "красная линия", которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц. Как передает портал "Комментарии", свою позицию генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал в Facebook.
Михаил Драпатый. Фото из открытых источников
Ви ж розумні жінка, не дівчисько… Прекрасно ж розумієте, що чоловік, якому ви симпатична, навіть побажання з п’ятницею сприймає, як маленьку симпатію і вагу, не просто дружню.
Он подчеркнул, что нет не может быть никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов.
Михаил Драпатый отметил, что единственное, что отделяет Украину от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы.
Читайте также на портале "Комментарии" — в здании Ровенского областного ТЦК произошел взрыв: есть погибший и раненые.
Новости