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Это уже красная линия: командующий сухопутными войсками отреагировал на убийства работников ТЦК

Михаил Драпатый заявил, что убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать

сегодня, 10:50
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Кравцев Сергей

Командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий отреагировал на нападения на военных и ТЦК, по его словам, это "красная линия", которую нельзя пересекать. Он призывает к жесткой реакции власти и наказанию для убийц. Как передает портал "Комментарии", свою позицию генерал-майор Михаил Драпатый обнародовал в Facebook.

Это уже красная линия: командующий сухопутными войсками отреагировал на убийства работников ТЦК

Михаил Драпатый. Фото из открытых источников

"Убийства военных в тылу – это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины – это за гранью того, что можно терпеть. Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии в отношении наших защитников, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения...", – отметил Михаил Драпатый.

Ви ж розумні жінка, не дівчисько… Прекрасно ж розумієте, що чоловік, якому ви симпатична, навіть побажання з п’ятницею сприймає, як маленьку симпатію і вагу, не просто дружню.

Он подчеркнул, что нет не может быть никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злопыхателей и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу побратимов.

Михаил Драпатый отметил, что единственное, что отделяет Украину от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей в них, границы, небо и землю, наше государство, наш флаг, наш дом", – подчеркнул генерал-майор.

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