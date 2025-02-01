В здании Ровенского областного ТЦК произошел взрыв: есть погибший и раненые

1 февраля в Ровно произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел либо внутри здания, либо вблизи Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Взрыв в ТЦК в Ровно. Фото: 24 Канал

Инцидент произошел примерно в 16:20. Свидетели происшествия рассказывают, что взрыв был очень мощным, что привело к выбитым окнам в здании ТЦК и близлежащих домах. На место происшествия оперативно прибыли три карета скорой помощи, а также значительное количество правоохранителей и спасателей ГСЧС. Известно об одном погибшем и шести раненых.

Местные СМИ, в том числе издание "Район. Ровно", пишут, что взрыв прогремел именно в здании территориального центра. Однако официальные подтверждения этой информации пока не были предоставлены. Вокруг места происшествия был установлен периметр безопасности и доступ для гражданских лиц ограничен. Кроме того, на место происшествия оперативно прибыло несколько машин полиции, а также работающие на месте спецслужбы.

Спасательные службы производят поисково-спасательные работы в поисках возможных пострадавших под обломками здания.

В то же время, по информации телеканала "Факты ICTV", движение транспорта на улице Соборной, которая является одной из основных артерий города и стыкуется с улицей, где произошел взрыв, частично затруднено. Улица остается открытой для движения, но из-за увеличенного потока правоохранителей и спасателей образовались пробки.

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