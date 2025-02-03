Безуглая высказалась про убийство сотрудника ТЦК: казалось бы, при чем здесь Сырский

Народный депутат Марьяна Безуглая, разбираясь в деталях убийства сотрудника ТЦК в Полтавской области, заметила фейк в соцсетях, передает портал "Комментарии". По ее словам, кто-то активно распространял информацию, что погибший якобы воевал в Бахмуте Донецкой области. По ее данным, это не так.

Безуглая высказалась нелестно о системе ТЦК - утверждает, что якобы Сырский развел там коррупцию. Фото: Марьяна Безуглая / Facebook

"Он был признан ограниченно пригодным во время мобилизации и призван прямо в ТЦК в Полтаве. Убийство ужасное, но и лгать не стоит", — заметила Безуглая.

Она, не связывая этот факт с самим инцидентом, призвала "не закрывать глаза на тотальную военную коррупцию в ТЦК и СП, устройство "своих", пирамиду поборов в Сухопутных войсках".

"Вообще следует забрать спрятанные в сухопутных войсках ТЦК в Минобороны, сократить почти 100 тысяч персонала, очистить эту свалку", — заявила она.

Безуглая по традиции упрекнула в неэффективности и плохой работе главкома ВСУ Александра Сырского, который до прихода на эту должность возглавлял Сухопутные войска. Она заявила, что главком якобы виновен в упадке системы ТЦК.

"Не представляю, как новый командующий (Сухопутных войск Михаил) Драпатый такое сделает (очистит свалку), когда Сырский за пять лет (!) управление сухопутными войсками позволял направлению приходить в упадок, имел своих "кошельков", толеровал ручные кадры, и сейчас не замечает внутренних проблем, блокирует аудит, переподчинение ТЦК и диджитализацию", — высказала свои предположения Безуглая.

Как писал портал "Комментарии", в Украине участились случаи нападений на сотрудников ТЦК. А 31 января в Полтавской области мужчина застрелил сотрудника ТЦК из ружья, чтобы "отбить" мобилизованного товарища, которого уже везли к месту обучения. В полиции сообщили, что подозреваемый в убийстве военнослужащего ТЦК в Пирятине знал маршрут автобуса, которым везли мобилизованных. Из автобуса ему звонил второй фигурант, который хотел сбежать, и сообщал детали.

"Когда автобус остановился на автозаправочной станции в Пирятине, житель Лубен из ружья, которое привез с собой, выстрелил в одного из сопровождающих, вызвав военнослужащему огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. В дальнейшем он завладел автоматом потерпевшего и вместе с сообщником скрылся с места происшествия", — отметили в Офисе генпрокурора.

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