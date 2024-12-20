Теперь у РФ прямая дорога на Покровск: где ВСУ держались до последнего, но были вынуждены выйти

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Кравцев Сергей
Украинские защитники покинули Курахово Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал военный аналитик немецкого таблоида "BILD" Юлиан Рьопке в соцсети Х.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Обозреватель отметил, украинские военные были вынуждены выйти из города из-за нехватки живой силы.
Важно обратить внимание, что официальной информации о потере Курахово пока нет.
Читайте также на портале "Комментарии" — теперь на карте DeepState все красное: над каким населённым пунктом россияне вывесили свои тряпки.
Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом говорится в сообщении DeepState.
Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка". Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию.
Ранее "Комментарии" писали – Россия продолжает свое наступление в Украине. Где ситуация наиболее сложная? Где Россия может начать новое большое наступление, если Покровск и Курахово упадут? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
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