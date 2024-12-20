Россия продолжает свое наступление в Украине. Где ситуация наиболее сложная? Где Россия может начать новое большое наступление, если Покровск и Курахово упадут? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Сейчас враг определяется, как дальше действовать

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в интервью Украинскому радио отметил, что самой сложной на фронте сейчас ситуация в районе Кураховского плацдарма, ведь западнее города враг имеет возможность перерезать логистические коммуникации ВСУ.

По словам эксперта, на Кураховском и Покровском направлениях россияне "имеют хотя бы тактические, но тем не менее успехи", ведь могут там постоянно давить на наших защитников. В то время как нам, к сожалению, говорит, там физически не хватает ресурсов.

Что касается ситуации в районе Кураховского плацдарма, то она "является самой сложной", заверил эксперт, ссылаясь на данные DeepState.

"Враг может западнее Курахового перерезать наши логистические коммуникации, и это, безусловно, серьезный вызов. Каким образом будут действовать дальше наши силы на этом участке фронта, точно не известно. Возможно, будут усиливаться ряды наших защитников, чтобы не позволить "захлопнуть" те же тиски оперативного полуокружения. Возможно, будет проведена маневренная оборона, будут вестись арьергардные бои", — предположил Селезнев.

Что касается ситуации в районе Покровска, рассказал аналитик, то, по его мнению, сейчас враг определяется, "будет ли штурмовать этот населенный пункт в лоб, как в свое время штурмовал Селидово и достаточно удачно для себя, или, возможно, будет проводить практику оперативного окружение".

Основной удар – в районе Покровска и Курахового

Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Radio NV" отметил, что у россиян нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта.

"Для него остается основным приоритетом продвижения в районе Покровского выступления и Курахового... После того, как противник закончит с Кураховым и Покровском, он может думать о Купянске. Перебросить туда дополнительные ресурсы. Но есть ли у него эти ресурсы – это вопрос открытое", — сказал Грабский.

Эксперт добавил, что можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Однако они не будут нести столь массовый характер, как это сейчас происходит в Донецкой области.

Они (наступательные действия – ред.) вписываются в общую концепцию ведения операции. Основной удар – в районе Покровска и Курахового. И могут проводиться серии второстепенных наступательных действий, таких как в районе Купянска, Лиманского направления, Северского, Херсонских островов. это не означает, что у противника достаточно ресурсов, чтобы осуществлять массированное наступление в тех локациях", — добавил Грабский.

В то же время, по словам эксперта, у Купянска хорошая линия фортификаций. А оборону в городе держат подразделения, давно и хорошо знающие эту местность.

"Поэтому противник должен думать тщательно перед тем, как совершать какие-то наступательные операции. Хотя отвлекающие действия там вероятны. Меня очень беспокоит этот плацдарм, который противник получил на правом берегу реки Оскол. Это очень неудобная локация для того, чтобы развивать наступление по обоим берегам реки , прорываться в район Купянска", — отметил Грабский.

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