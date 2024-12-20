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Кравцев Сергей
Россия продолжает свое наступление в Украине. Где ситуация наиболее сложная? Где Россия может начать новое большое наступление, если Покровск и Курахово упадут? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в интервью Украинскому радио отметил, что самой сложной на фронте сейчас ситуация в районе Кураховского плацдарма, ведь западнее города враг имеет возможность перерезать логистические коммуникации ВСУ.
По словам эксперта, на Кураховском и Покровском направлениях россияне "имеют хотя бы тактические, но тем не менее успехи", ведь могут там постоянно давить на наших защитников. В то время как нам, к сожалению, говорит, там физически не хватает ресурсов.
Что касается ситуации в районе Кураховского плацдарма, то она "является самой сложной", заверил эксперт, ссылаясь на данные DeepState.
Что касается ситуации в районе Покровска, рассказал аналитик, то, по его мнению, сейчас враг определяется, "будет ли штурмовать этот населенный пункт в лоб, как в свое время штурмовал Селидово и достаточно удачно для себя, или, возможно, будет проводить практику оперативного окружение".
Полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Radio NV" отметил, что у россиян нет достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные большие наступательные действия на нескольких участках фронта.
Эксперт добавил, что можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Однако они не будут нести столь массовый характер, как это сейчас происходит в Донецкой области.
В то же время, по словам эксперта, у Купянска хорошая линия фортификаций. А оборону в городе держат подразделения, давно и хорошо знающие эту местность.
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