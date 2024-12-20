Мешок закрылся: DeepState показал карту, где часть военных так и не сумела выйти из окружения

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка".
Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию.
Враги также активно атакуют район Зеленовки, применяя технику и пехоту для продвижения к новым стратегическим объектам, в частности, Андреевки через Константинополь.
По словам экспертов, здесь россияне применяют активно технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии соприкосновения, там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Трудовое Донецкой области. Ранее сообщалось, что оккупанты подбираются к этому населенному пункту, но ВСУ все это время давали отпор противнику.
Также издание "Комментарии" сообщало – наступление России: DeepState подтверждает оккупацию врагом нового населенного пункта.
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