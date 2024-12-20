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Мешок закрылся: DeepState показал карту, где часть военных так и не сумела выйти из окружения

DeepState зафиксировал негативные последствия для ВСУ от потери "Успеновского мешка"

сегодня, 06:54 comments1170
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Кравцев Сергей

Российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении DeepState.

Мешок закрылся: DeepState показал карту, где часть военных так и не сумела выйти из окружения

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка".

Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию.

"Сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального "мешка". Без перестану осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью", – говорится в DeepState.

Враги также активно атакуют район Зеленовки, применяя технику и пехоту для продвижения к новым стратегическим объектам, в частности, Андреевки через Константинополь.

По словам экспертов, здесь россияне применяют активно технику и пехоту, забрасывая ее как можно ближе к линии соприкосновения, там она рассредоточивается и пытается закрепиться в посадках, с целью дальнейшего продвижения.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 19 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Трудовое Донецкой области. Ранее сообщалось, что оккупанты подбираются к этому населенному пункту, но ВСУ все это время давали отпор противнику. 

Также издание "Комментарии" сообщало – наступление России: DeepState подтверждает оккупацию врагом нового населенного пункта.



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