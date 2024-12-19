Как передает портал "Комментарии", в ночь на 19 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что российские войска оккупировали Трудовое Донецкой области. Ранее сообщалось, что оккупанты подбираются к этому населенному пункту, но ВСУ все это время давали отпор противнику.

Наступление России. Фото: из открытых источников

По обновленным данным DeepState, враг также продвинулся в Успеновке, Курахово, у Песчаного, Новооленевки, Волкового, Нескучного и Возрождения в Донецкой области.

Кроме того, аналитики указали на продвижение оккупантов у Загрызово Харьковской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 18 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об оккупации российскими захватчиками села Сонцовка Донецкой области.

Стоит отметить, Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне ускоряют продвижение: DeepState показал, где подняли российский флаг.

Ранее "Комментарии" писали – с приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее обсуждают возможные сценарии послевоенной безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", проанализировав мнения экспертов издание "The New York Times" выделило четыре сценария, которые активнее всего обсуждают на Западе.



