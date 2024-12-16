На Западе назвали 4 сценария финала войны: какой из них самый реалистичный

С приближением даты инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа все активнее обсуждают возможные сценарии послевоенной безопасности Украины. Как передает портал "Комментарии", проанализировав мнения экспертов издание "The New York Times" выделило четыре сценария, которые активнее всего обсуждают на Западе.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Первый сценарий – членство Украины в НАТО. Это остается главной целью Киева, однако достичь консенсуса среди членов Альянса будет сложно. Семь стран НАТО сейчас выступают против вступления Украины или предлагают его отложить, включая США.

Второй сценарий – коалиция гарантов безопасности. Альтернативой может стать коалиция государств, готовых гарантировать безопасность Украины. Однако Киев будет настаивать на участии США в таких договоренностях, что маловероятно в условиях политики Трампа.

Третий сценарий – вооруженный нейтралитет. Этот вариант предусматривает обязательства России не нападать на Украину, а Украина, в свою очередь, отказывается от вступления в НАТО и размещения иностранных войск. Хотя это может быть самым реалистичным компромиссом, он сделает Украину более уязвимой. Украина должна настаивать на сохранении сильной армии и праве закупать необходимое вооружение.

Четвертый сценарий – европейское лидерство. Некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания своих войск в послевоенной Украине. Франция и Польша уже обсуждали этот вопрос, но до конкретных решений дело пока не дошло.

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