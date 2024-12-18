Наступление России: DeepState подтверждает оккупацию врагом нового населенного пункта

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 18 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об оккупации российскими захватчиками села Сонцовка Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Сонцовку", – говорится в сообщении DeepState.

По данным DeepState, россияне также продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

Стоит отметить, Сонцовка – село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области. По данным переписи 2001 года население села составляло 795 человек.

Отметим, в ночь на 17 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Анновка Донецкой области.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали о продвижении врага возле Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском. Россияне также продвинулись возле Кругленького Курской области России.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект " DeepState".

Также издание "Комментарии" сообщало – после потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Об этом сообщили аналитики DeepState.



