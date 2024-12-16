Россияне начали отступать: DeepState показал карту

Украинские защитники достигли успеха в восстановлении позиций в Колесниковке на Харьковщине, однако враг осуществляет успешное продвижение в нескольких районах Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает мониторинговый проект "DeepState".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны восстановили положение возле Колесниковки. Враг продвинулся у Зеленовки, Сторожевого, Даченского, Часового Яра и в Новом Комаре (Донецкая область – ред.)", – говорится в сообщении "DeepState".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 14 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.

Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики мониторингового проекта DeepState в ночь на 10 декабря обновили карту, сообщив о продвижении россиян в Донецкой области, в частности речь идет о 9 населенных пунктах.

Ранее "Комментарии" писали – после потери Селидово российские войска продолжают развивать наступательные действия, достигнув "существенных успехов". Ситуация на фронте остается напряженной, а боевые действия сосредоточены в нескольких ключевых районах. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В частности, враг активизировался на направлении Сухой Яр – Лысовка – Даченское, который расположен к юго-востоку от Покровска. Кроме того, интенсивность действий наблюдается на отрезке Петровка – Желтое – Новопустинка, который разворачивается в юго-западном направлении от города.

Как отмечают аналитики, на отдельных участках фронта Силы обороны успешно сдерживают давление противника, в частности, в районе Лысовки. В то же время ситуация на других направлениях осложняется.



