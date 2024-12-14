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Враг оккупировал новые населенные пункты: карта DeepState

DeepState фиксирует, что враг оккупировал населенные пункты вокруг Успеновки на Донетчине

сегодня, 07:08
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 14 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту, сообщив о том, что россияне оккупировали Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино Донецкой области.

Враг оккупировал новые населенные пункты: карта DeepState

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Веселый Гай, Елизаветовку, Романовку, Новотроицкое, Пушкино", – говорится в сообщении DeepState.

Кроме того, отметили аналитики, россияне продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Шевченко, возле Дальнего, Песчаного, Благодатного и Сторожевого.

Часть населенных пунктов, где согласно данным проекта речь идет об оккупации и продвижении врага, находятся вокруг Успеновки.

Стоит отметить, 12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается.  По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

Особое внимание аналитики уделяли ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ приходится отступать: DeepState фиксирует продвижение россиян вблизи пяти населенных пунктов.




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