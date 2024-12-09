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Кравцев Сергей
Недавние события в Сирии говорят о том, что победа Украины над Россией вполне возможна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х отметил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Война в Сирии. Фото: из открытых источников
Топ-дипломат Литвы отметил, что сирийский пример показывает, что "Россию можно выгнать и пойдет домой".
Читайте на портале "Комментарии" — по сообщениям российских СМИ, Башар Асад, возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей бежал в Москву. Россия предоставила ему политическое убежище.
Еще утром появилась информация, что самолет Ил-76Т, которым пользовался Асад, вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позже воздушное судно перестало подавать сигналы, что вызвало волну предположений о возможной авиакатастрофе. Агентство Reuters даже сообщило, что существует "высокая вероятность" гибели сирийского лидера. Однако вечером выяснилось, что Асад вместе с семьей успешно прибыл в Россию.
Исчезновение самолета с сирийским диктатором стало темой обсуждения для многих международных медиа. Неизвестность породила слухи: одни говорили о технической неисправности, другие – об авиаударе.
Также издание "Комментарии" сообщало — руководивший Сирией почти 20 лет Башар Асад согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".
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