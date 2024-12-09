Недавние события в Сирии говорят о том, что победа Украины над Россией вполне возможна. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в соцсети Х отметил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Война в Сирии. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат Литвы отметил, что сирийский пример показывает, что "Россию можно выгнать и пойдет домой".

"Балтийцы были правы – Запад достаточно сильный, чтобы победить. Нам не нужно бояться "медведя" в Украине или где-либо, он влечет за собой хаос", — добавил министр.

Читайте на портале "Комментарии" — по сообщениям российских СМИ, Башар Асад, возглавлявший Сирию уже более 20 лет, вместе с семьей бежал в Москву. Россия предоставила ему политическое убежище.

Еще утром появилась информация, что самолет Ил-76Т, которым пользовался Асад, вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Позже воздушное судно перестало подавать сигналы, что вызвало волну предположений о возможной авиакатастрофе. Агентство Reuters даже сообщило, что существует "высокая вероятность" гибели сирийского лидера. Однако вечером выяснилось, что Асад вместе с семьей успешно прибыл в Россию.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, РФ предоставила им убежище", — сообщил ТАСС источник в Кремле.

Исчезновение самолета с сирийским диктатором стало темой обсуждения для многих международных медиа. Неизвестность породила слухи: одни говорили о технической неисправности, другие – об авиаударе.

Также издание "Комментарии" сообщало — руководивший Сирией почти 20 лет Башар Асад согласился сложить свои полномочия мирным путем и покинуть страну. Об этом сообщает российское Министерство иностранных дел. По их данным, решение было принято после переговоров с сирийскими повстанцами. Москва назвала это развитие событий "драматическим".