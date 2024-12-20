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Теперь на карте DeepState все красное: над каким населённым пунктом россияне вывесили свои тряпки

DeepState фиксирует, что россияне оккупировали Константинопольское в Донецкой области

сегодня, 07:20
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 20 декабря аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Константинопольское Донецкой области. 

Теперь на карте DeepState все красное: над каким населённым пунктом россияне вывесили свои тряпки

Наступление России. Фото: из открытых источников

Кроме того, аналитики сообщают о продвижении российских захватчиков у Кругленького Курской области России, Зори, Зеленовки и в Новооленевке Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом говорится в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка". Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию. 

"Сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального "мешка". Без перестану осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью", – говорится в DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – наступление России: DeepState подтверждает оккупацию врагом нового населенного пункта.

Ранее "Комментарии" писали – наступление России: DeepState подтверждает оккупацию врагом нового населенного пункта.




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