Теперь шахедов у россиян станет еще больше: британская разведка указала на важный нюанс

Россия почти наверняка начала использование ударных дронов-камикадзе (OWA-UAV) собственного производства, основанных на иранских разработках Shahed. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

Британские аналитики отмечают, россияне сумели наладить систематические поставки систем иранского производства с сентября 2022 года. Теперь же, когда сборка беспилотников происходит на территории России у россиян появится значительно больше БПЛА. Ведь будет сэкономлено время, которое уходило на доставку дронов из Ирана.

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Эксперты считают, что, с одной стороны, украинцы на практике доказали, что могут эффективно бороться с дронами, сбивая большинство из них. В то же время стопроцентного сбития беспилотников до сих пор нет и часть из них, особенно во время массированных атак, достигает своей цели.

"Россия, вероятно, стремится к самообеспечению БПЛА в ближайшие месяцы. Однако тем временем Россия по-прежнему зависит от комплектующих и готовых вооружений из Ирана, в основном доставляемых через Каспийское море", — говорится сводке в Минобороны Британии.

Читайте также на портале "Комментарии" — казалось бы, за время применения страной-агрессором ударных дронов типа "Shahed" ВСУ научились сбивать большинство беспилотников во время атак, но в последнее время все больше БПЛА достигают своей цели. Почему так происходит? И действительно ли оккупанты наладили производство "шахедов" на своей территории? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов.



