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Стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов

По информации СМИ, Сербия заказала у Ирана 20 тысяч дронов-камикадзе

сегодня, 16:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сербская делегация Министерства иностранных дел посетила Тегеран и заключила сделку на поставку Ираном 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "EttoBA".

Стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Тегеран посетила делегация сербских дипломатов, которую возглавил замминистра иностранных дел Сербии Горан Алексич.


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Замглавы сербского МИД провел встречу со своим иранским коллегой Али Багери, отметив, что "нет никаких препятствий для улучшения отношений".               

Багери назвал продвижение сотрудничества между Ираном и балканскими странами, особенно Сербией, необходимостью. 

По его словам, расширение торговли является "не только экономической целью, но и стратегией безопасности".

В свою очередь Алексич заявил, что две страны только выиграют, если уровень торговли вырастет в разы. Дипломат акцентировал внимание, что целью его визита в Иран есть улучшение отношений между Тегераном и Белградом.

Также отмечается, что Сербия категорически против того чтобы присоединиться к санкциям Евросоюза, которые были введены за систематически поставки дронов-камикадзе России, которыми российскими войскам обстреливают мирных города и села Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — шахеды не в счет: Иран выступил за территориальную целостность Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — как Иранский план может оборвать сотрудничество Москвы и Тегерана — что важно учесть Западу. Эксперты детально проанализировали ситуацию во время интервью нашему порталу.




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Источник: https://etto.ba/clanak/srbija-se-naoru%C5%BEava-naru%C4%8Dili-20-hiljada-dronova-od-zemlje-koja-je-pod-sankcijama
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