Стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов

Сербская делегация Министерства иностранных дел посетила Тегеран и заключила сделку на поставку Ираном 20 тысяч дронов-камикадзе Shahed-136. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "EttoBA".

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что Тегеран посетила делегация сербских дипломатов, которую возглавил замминистра иностранных дел Сербии Горан Алексич.

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Замглавы сербского МИД провел встречу со своим иранским коллегой Али Багери, отметив, что "нет никаких препятствий для улучшения отношений".

Багери назвал продвижение сотрудничества между Ираном и балканскими странами, особенно Сербией, необходимостью.

По его словам, расширение торговли является "не только экономической целью, но и стратегией безопасности".

В свою очередь Алексич заявил, что две страны только выиграют, если уровень торговли вырастет в разы. Дипломат акцентировал внимание, что целью его визита в Иран есть улучшение отношений между Тегераном и Белградом.

Также отмечается, что Сербия категорически против того чтобы присоединиться к санкциям Евросоюза, которые были введены за систематически поставки дронов-камикадзе России, которыми российскими войскам обстреливают мирных города и села Украины.

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