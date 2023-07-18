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Шахеды не в счет: Иран выступил за территориальную целостность Украины

Недавно между Ираном и РФ разразился дипломатический скандал, после которого Иран заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины

сегодня, 18:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Иран сделал официальное заявление о том, что поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны дипломатическим путем. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время пресс-конференции.

Шахеды не в счет: Иран выступил за территориальную целостность Украины

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать завершение войны через политический диалог", — заявил Амир Абдоллахиян.


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Стоит отметить, что МИД Ирана и ранее делал подобного рода заявления, отрицая поддержку России в войне. Тем не менее украинской и западным разведслужбам точно известно, что Тегеран, как поставлял путинскому режиму вооружение, так и продолжает это делать.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает активно атаковать Украину не только ракетами, но и ударными иранскими дронами Shahed-131/136. Причем последние стала использовать всё чаще и во всё большем количестве. Представитель Белого дома Джон Кирби признал, что предыдущие предупреждения не подействовали – и военное партнерство между Россией и Ираном углубляется, нанося вред не только Украине, но и международному сообществу. С жесткой критикой действий Ирана выступил и президент Франции – Эммануэль Макрон, сообщает Reuters. Как помешать двум диктаторским режимам продолжать это жуткое сотрудничество? Какие эффективные меры воздействия и кто их может применить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – новые факты сотрудничества Ирана и РФ: о чем это говорит – какими могут быть последствия.



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