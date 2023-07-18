Шахеды не в счет: Иран выступил за территориальную целостность Украины

Иран сделал официальное заявление о том, что поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за завершение войны дипломатическим путем. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян во время пресс-конференции.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Что касается Украины, мы верим в территориальную целостность каждой страны, включая Украину, которая должна быть главным приоритетом всех стран на основе международного права, и, конечно же, мы продолжаем подчеркивать завершение войны через политический диалог", — заявил Амир Абдоллахиян.

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Стоит отметить, что МИД Ирана и ранее делал подобного рода заявления, отрицая поддержку России в войне. Тем не менее украинской и западным разведслужбам точно известно, что Тегеран, как поставлял путинскому режиму вооружение, так и продолжает это делать.

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