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Почему снова стало сложно сбивать шахеды – наладили ли россияне серийное производство

"Шахеды" сложно сбивать, потому что сложно установить точный маршрут пролета "мопеда

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Казалось бы, за время применения страной-агрессором ударных дронов типа "Shahed" ВСУ научились сбивать большинство беспилотников во время атак, но в последнее время все больше БПЛА достигают своей цели. Почему так происходит? И действительно ли оккупанты наладили производство "шахедов" на своей территории? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Почему снова стало сложно сбивать шахеды – наладили ли россияне серийное производство

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Противник пытается применять дроны с учетом рельефа местности

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев в интервью "РБК-Украина" заявил, что россияне приспособились к новой тактике применения дронов-камикадзе. Теперь они активно применяют беспилотники в основном в ночное время и на малых высотах. Но вся загвоздка в том, что невозможно заранее предугадать маршрут полета беспилотника. Противник пытается обходить средства ПВО, а также изучает рельеф местности.


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Сергей Наев подтвердил, что обнаружение "шахедов" происходит в основном акустически, то есть, по звуку двигателя.

Определить направление их полета в ночное время непростая задача. Поэтому ВСУ пытаются выявляют воздушные цели с помощью РЛС.

Россияне модернизировали Shahed-136 за время его применения в боевых условиях

Военно-политический эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что все чаще появляется информация о том, что в Shahed-136 были обнаружены российские запчасти, а сами дроны поменяли структуру корпуса и не только.

"Из этого были сделаны выводы, что в РФ налажено производство Shahed-136. Налажено или нет, не могу не подтвердить, не опровергнуть, но могу отметить, что последние упоминания о запуске завода разведкой США касались сроков не ранее 2024 года, а готовность его в настоящее время от силы 80%", — рассказывает эксперт.

Он добавляет, независимо от того, работает на территории РФ завод по производству дронов или нет, фактом остается то, что в Shahed-136 найдены российские запчасти. И это уже о многом говорит.  

Александр Коваленко отмечает, даже, если и идёт речь о сборке "шахедов" в России, то пока никак не в серийном масштабе, а, скорее, как прототипы.

При этом эксперт высказал свое личное мнение, что сборка серийных масштабов с российскими запчастями может проходить в Иране.

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