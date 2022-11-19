Тайные переговоры Запада с Путиным: у Зеленского отреагировали

Какие-либо предположения о возможности тайных переговоров западных стран с Россией по Украине не будут воплощены в реальность. Украинцы этого не позволят, потому что это вопрос жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Любые конспирологические теории о "сдаче Украины" или тайных переговорах Запада с Путиным не учитывают одну "маленькую деталь" — украинцев. Такие договоренности просто не могли бы быть воплощены. Украина никогда не станет на колени перед россиянами. Это не вопрос политики. Это вопрос жизни", — отметил Михаил Подоляк.

Стоит отметить, что уже не первый месяц Кремль продолжает продвигать тему якобы мирных переговоров с Украиной, но на тех условиях, которые озвучивает Москва. А не так давно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России готовы начать переговоры с Западом по ситуации в Украине. При этом, как в ЕС, так и в США уже неоднократно заявляли, что никаких переговоров об Украине без присутствия самой Украины быть не может. К тому же первым вопросом любых переговоров должно быть полное выведение российских войск из территории Украины.

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Также издание "Комментарии" писало – что значит приговор Окружного суда Гааги в Нидерландах, который постановил, что пассажирский "Боинг" (рейс МН17, почти 300 человек на борту) был уничтожен в июле 2014-го российской системой "Бук", а выстрел производился с временно оккупированной части Донецкой области? О чём говорит реакция российской стороны? Есть ли шанс призвать страну-агрессора к реальной ответственности за это и прочие злодеяния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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