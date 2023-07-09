Тайная встреча в киевском бомбоубежище: решали, как противостоять атакам России

В конце июня несколько сотен инженеров, украинских военных и министров провели закрытую встречу в одном из киевских бомбоубежищ. Там они разрабатывали план по борьбе с русскими дронами-камикадзе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Дрон. Фото из открытых источников

Россия использует относительно дешевые иранские дроны-камикадзе, летящие к своим целям и взрывающиеся при столкновении с препятствием. Обычно они используются для разрушения зданий в городах. По официальным данным, в мае россияне атаковали более чем 300 беспилотниками.

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Иранские дроны летают низко, поэтому могут избежать ПВО, а их системы надежны от сбивания электронного оружия, нарушающего радиочистоты. Кроме того, западные системы, которые использует Украина слишком дороги для сбивания дронов – одна ракета стоит несколько миллионов долларов, а беспилотник – несколько десятков тысяч.

"Это невыгодно, поэтому нам нужно постоянно снижать стоимость инструментов, которые мы используем для уничтожения шахедов. Мы говорим об обнаружении (беспилотников) с помощью акустических и других средств, а также фактическом уничтожении", — сказал вице-премьер-министр Украины Михаил Фёдоров.

Поэтому Украина организовала закрытую встречу, где выдала призовые в размере 3 млн долларов для трех команд, предложивших лучшие дроны или технику, способную бороться с российскими атаками беспилотников. Организаторы мероприятия запретили раскрывать имена участников по соображениям безопасности. Однако некоторые инженеры поделились своими разработками. Один из них Александр, который рассказал о беспилотнике, предложенном его командой – это квадрокоптер, который кроме винтов имеет крылья. Таким образом он может дольше и быстрее летать, чем другие дроны. Другой участник закрытого мероприятия, Юрий, рассказал о своих наработках. По словам инженера, его команда представила новую и эффективную систему борьбы против дронов, в том числе и иранских шахедов.

Несмотря на угрозу российских ракетных ударов производство беспилотников сейчас происходит по всей Украине. Производителям приказали распределить работу по разным местам и использовать бомбоубежища для части производственного процесса. По словам Федорова, более 80% закупленных беспилотников для ВСУ собираются в Украине.

"Наша цель в этом году – закупить более 200 тысяч ударных и крупных разведывательных беспилотников… Мы закупим столько беспилотников, сколько будет доступно для закупки на рынке", – сказал бригадный генерал Юрий Щиголь.

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