Тарнавский объяснил отличие тактики россиян в боях в Марьинке и за Авдеевку

Командующий войсками "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал, в чем состоит отличие боев за Марьинку, которую россияне почти полностью захватили и Авдеевку, где российские силы хотят обойти город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Тарнавскому для издания BBC.

Генерал Александр Тарнавский. Фото из открытых источников

Во время разговора журналисты спросили, есть ли смысл держать Марьинку, если фотографии свидетельствуют о практически уничтоженном городе.

"Знаете, когда мне задают такой вопрос, есть ли смысл что-то держать или есть ли смысл что-то сделать, то я скажу: мы сегодня защищаем нашу землю", — объяснил свою позицию Тарнавский.

Однако бригадный генерал указал, что защита украинских территорий не должна происходить "путем самодурства" и уничтожением личного состава ВСУ, а разными тактическими маневрами, перемещениями и введением в заблуждение врага.

"Мы сегодня четко осознаем, если все уничтожено или нет возможности — наша задача, прежде всего, сохранить личный состав", — говорит Тарнавский и добавляет, что россияне практически стерли Марьинку с лица земли.

Командующий войсками "Таврия" также пояснил, что россияне изменили свою тактику с момента городских боев в Бахмуте и избегают боев в крупных городах. В качестве примера он указывает, что Марьинка небольшой городок за который бои продолжаются уже второй год.

"Если сравнить Марьинку с Авдеевкой, то враг в Авдеевку не сильно желает войти. Он хочет обойти ее во избежание боев в городе — потому что это еще больше усложнит его проблемы", — объяснил тактику россиян Тарнавский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Тарнавский дал ответ, действительно ли ситуация на фронте зашла в тупик.

Также "Комментарии" писали об украинских бойцах, которые уничтожили российского "Терминатора".