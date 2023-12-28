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Тарнавский объяснил отличие тактики россиян в боях в Марьинке и за Авдеевку

Генерал Александр Тарнавский заявил, что Россия пытается избегать боев в больших городах.

сегодня, 16:35
Автор:
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Slava Kot
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Командующий войсками "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал, в чем состоит отличие боев за Марьинку, которую россияне почти полностью захватили и Авдеевку, где российские силы хотят обойти город. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Тарнавскому для издания BBC.

Тарнавский объяснил отличие тактики россиян в боях в Марьинке и за Авдеевку

Генерал Александр Тарнавский. Фото из открытых источников

Во время разговора журналисты спросили, есть ли смысл держать Марьинку, если фотографии свидетельствуют о практически уничтоженном городе.

"Знаете, когда мне задают такой вопрос, есть ли смысл что-то держать или есть ли смысл что-то сделать, то я скажу: мы сегодня защищаем нашу землю", — объяснил свою позицию Тарнавский.

Однако бригадный генерал указал, что защита украинских территорий не должна происходить "путем самодурства" и уничтожением личного состава ВСУ, а разными тактическими маневрами, перемещениями и введением в заблуждение врага.

"Мы сегодня четко осознаем, если все уничтожено или нет возможности — наша задача, прежде всего, сохранить личный состав", — говорит Тарнавский и добавляет, что россияне практически стерли Марьинку с лица земли.

Командующий войсками "Таврия" также пояснил, что россияне изменили свою тактику с момента городских боев в Бахмуте и избегают боев в крупных городах. В качестве примера он указывает, что Марьинка небольшой городок за который бои продолжаются уже второй год.

"Если сравнить Марьинку с Авдеевкой, то враг в Авдеевку не сильно желает войти. Он хочет обойти ее во избежание боев в городе — потому что это еще больше усложнит его проблемы", — объяснил тактику россиян Тарнавский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генерал Тарнавский дал ответ, действительно ли ситуация на фронте зашла в тупик.

Также "Комментарии" писали об украинских бойцах, которые уничтожили российского "Терминатора".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DZMebDERkf8&ab_channel=BBCNews%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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