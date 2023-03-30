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Танки Challenger 2 в бою еще не увидим: в Британии сделали тревожное заявление

Министр обороны Британии Бен Уоллес считает, что Украине необходима значительная подготовка для использования Challenger 2 в бою

сегодня, 11:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Для использования украинцами британских танков Challenger 2 на передовой необходима значительная подготовка. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Sky News", об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Танки Challenger 2 в бою еще не увидим: в Британии сделали тревожное заявление

Танки Challenger 2. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны Британии отметил, Украине “нужно пройти значительный объем подготовки”, прежде чем использовать такие танки в бою.


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"В то же время их (Ред. – украинских военных) руководство должно упражняться и тренироваться в ведении боевых действий на уровне бригады или боевой группы – вести бой по образцу НАТО или по западному образцу", — уточнил Бен Уоллес.

Министр добавил, что такие тренировки являются очень важными на фоне планов Украины контрнаступление.

Стоит отметить, в Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь. Немного позже министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало — сегодня, 30 марта, Украина переживает 400-й день полномасштабного российского вторжения. Верховный командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи призвал продолжать поддерживать Украину вплоть до нашей победы над агрессором. Тем временем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверят, что война будет продолжаться еще долго. А министр обороны Украины Алексей Резников считает, что мы точно победим, когда будут восстановлены наши границы по состоянию на 1991 год, обеспечена безопасность всех украинцев, а военные преступники будут наказаны. О чем говорят все эти заявления? Какие главные выводы и ожидания на 400-й день полномасштабной войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-more-than-220-000-russian-troops-and-mercenaries-killed-or-injured-since-start-of-invasion-uk-defence-sec-says-12844916
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