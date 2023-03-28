Произведения "военного искусства: британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, пишет портал "Комментарии".

Танки. Фото из открытых источников

"Они (Ред. – танки Challenger 2) уже в Украине", – подтвердила Золотарь, не предоставив других подробностей.

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Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.

Глава Минобороны Украины высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".

"После личного "пилотирования" Challenger'ом, как участник трофи-рейдов, могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", – заявил министр.

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