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Произведения "военного искусства: британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт

Группа украинских военных вернулась в Украину после завершения обучения в Британии на танках Challenger 2, сами танки также уже в Украине

сегодня, 10:18
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Автор:

Кравцев Сергей

В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, пишет портал "Комментарии".

Произведения "военного искусства: британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт

Танки. Фото из открытых источников

"Они (Ред. – танки Challenger 2) уже в Украине", – подтвердила Золотарь, не предоставив других подробностей. 


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Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.

Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.

Глава Минобороны Украины высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства". 

"После личного "пилотирования" Challenger'ом, как участник трофи-рейдов, могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", – заявил министр.

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Также издание "Комментарии" сообщало - серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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