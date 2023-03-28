Произведения "военного искусства: британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт

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Кравцев Сергей
В Министерстве обороны Украины официально подтвердили, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину. Об этом сообщила в понедельник агентству AFP пресс-секретарь Минобороны Ирина Золотарь, пишет портал "Комментарии".
Танки. Фото из открытых источников
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Во вторник утром министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал видео с британскими танками в Украине.
Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вместе с десантниками имел честь "обкатать новое пополнение в наших армированных подразделениях" – Challenger от Британии, Stryker & Cougar от США и Marder от Германии.
Глава Минобороны Украины высоко оценил британские танки, назвав их произведениями "военного искусства".
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Также издание "Комментарии" сообщало - серия успешных контрнаступлений ВСУ необходима для того, чтобы убедить президента рф владимира путина вступить в переговоры на условиях Украины. К такому выводу пришли эксперты Института изучения войны (ISW). Согласны ли с их утверждением? Может ли еще путин выступать как переговорщик? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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