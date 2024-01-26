Такой мобилизации в Украине еще не было: полковник в отставке анонсировал ужесточение норм

Мобилизации в Украине будет набирать обороты, независимо от того, в какой редакции и когда примут новый закон о мобилизации. Поэтому украинцам морально нужно готовиться к тому, что мобилизация будет жесткой и неудобной. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Hromadske" рассказал военный обозреватель и полковник в отставке Сергей Грабский.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Сейчас всем надо осознать, что мобилизация не будет "ласковой" и удобной. Как говорится, "розовых пони" не будет. Будет очень неудобная, строгая и жесткая мобилизация. Другой быть не может", – отметил эксперт.

По его словам, проблема отсутствия мотивации не лежит на поверхности. Это последствия многолетнего нарратива украинских политиков о том, что нужно иметь контрактную армию. В сознании многих украинцев укоренились позиции "это не мое дело" и "найдутся идиоты, которые будут служить".

Также Грабский указал, что проблема с мобилизацией – ответственность всего общества. Страх – это нормальное состояние человека, но каждый должен быть заинтересован в военном обучении. Как бы сейчас наши политики не играли с теми законопроектами, вследствие нашей инфантильной, безответственной политики мы будем платить страшную цену за то, что делали последние 30 лет. По-другому никак не будет, у нас других людей нет, считает Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что законодатели банально "очкуют перед этой мобилизацией". Потому что понимают, что другого выбора не будет. Но, по словам эксперта, надо было думать раньше. Нужно было готовиться еще с 2014 года и понимать, что война надолго. РФ начала таять, но этот процесс может быть очень длительным.

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