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Такое оружие в Украину еще не поступало. США рассматривают новые поставки вооружения

Украина может получить новое вооружение от США, производимой компанией Boeing. Пока чиновники и представители компании отказываются от комментариев.

сегодня, 18:17
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Автор:

Slava Kot

Пентагон планирует поставлять в Украину небольшие высокоточные бомбы от компании Boeing. Такое оружие сможет наносить точные удары далеко за линией фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Такое оружие в Украину еще не поступало. США рассматривают новые поставки вооружения

Небольшие высокоточные бомбы Ground-Launched Small Diameter Bomb. Фото: из открытых источников

Запасы оружия в США и других союзников Украины иссякают , а военные мощности не успевают производить достаточное количество новой техники. Таким образом, военные США планируют поставлять Украине новый вид оружия от компании Boeing.

Новое оружие для Украины под названием Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) может быть доставлено в начале весны 2023 года. Утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Это оружие достаточно дешево по сравнению с другими аналогами. Ракетный двигатель М26 доступен на рынке, а взрывчатка GBU-39, которая используется для удара стоит около 40 тыс. долларов. Таким образом, Пентагон может заказать их большое количество, по относительно доступной цене.

"Речь идет о получении количества по низкой цене", — отмечает эксперт по оружию и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

Пока официальные лица Boeing отказываются от комментариев относительно возможной поставки оружия, а Спикер Пентагона подполковник Тим Горман отметил, что США рассмотрят самые нужные системы, которые нуждается в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал при каких трех возможных сценариях НАТО может начать войну против России.

Также "Комментарии" писали о том, что американские сенаторы просят Байдена предоставить новое оружие для Украины – это беспилотные летательные аппараты Gray Eagles.



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/100-mile-strike-weapon-weighed-ukraine-arms-makers-wrestle-with-demand-sources-2022-11-28/
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