Такое оружие в Украину еще не поступало. США рассматривают новые поставки вооружения

Пентагон планирует поставлять в Украину небольшие высокоточные бомбы от компании Boeing. Такое оружие сможет наносить точные удары далеко за линией фронта. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Небольшие высокоточные бомбы Ground-Launched Small Diameter Bomb. Фото: из открытых источников

Запасы оружия в США и других союзников Украины иссякают , а военные мощности не успевают производить достаточное количество новой техники. Таким образом, военные США планируют поставлять Украине новый вид оружия от компании Boeing.

Новое оружие для Украины под названием Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) может быть доставлено в начале весны 2023 года. Утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Это оружие достаточно дешево по сравнению с другими аналогами. Ракетный двигатель М26 доступен на рынке, а взрывчатка GBU-39, которая используется для удара стоит около 40 тыс. долларов. Таким образом, Пентагон может заказать их большое количество, по относительно доступной цене.

"Речь идет о получении количества по низкой цене", — отмечает эксперт по оружию и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Том Карако.

Пока официальные лица Boeing отказываются от комментариев относительно возможной поставки оружия, а Спикер Пентагона подполковник Тим Горман отметил, что США рассмотрят самые нужные системы, которые нуждается в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал при каких трех возможных сценариях НАТО может начать войну против России.

Также "Комментарии" писали о том, что американские сенаторы просят Байдена предоставить новое оружие для Украины – это беспилотные летательные аппараты Gray Eagles.

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