Сырский рассказал, какой город станет фатальным для россиян: советует не рисковать

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Кравцев Сергей
В последнее время в западных СМИ активно обсуждается вероятность того, что российский диктатор вновь попытается захватить Харьков. В интервью "Укринформу" высказался на эту тему также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он считает, что игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям нельзя, но, если Россия и решится на такой шаг, то он станет для нее фатальным.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Отметим, в этом же интервью главком рассказал, действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, а также весьма своеобразно прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного.
Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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