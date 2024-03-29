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Сырский рассказал, какой город станет фатальным для россиян: советует не рисковать

Главком заявил, что ВСУ держат оборону и не позволят россиянам продвинуться вперед

сегодня, 12:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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В последнее время в западных СМИ активно обсуждается вероятность того, что российский диктатор вновь попытается захватить Харьков. В интервью "Укринформу" высказался на эту тему также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он считает, что игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям нельзя, но, если Россия и решится на такой шаг, то он станет для нее фатальным.

Сырский рассказал, какой город станет фатальным для россиян: советует не рисковать

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий. Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них фатальным городом", — прокомментировал Александр Сырский. 

Отметим, в этом же интервью главком рассказал, действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, а также весьма своеобразно прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного.

Читайте также на портале "Комментарии" — появляется всё больше тревожных сообщений, что новый мощный напор российской армии на фоне нехватки бойцов и снарядов у ВСУ, в ближайшие несколько месяцев может пробить украинскую оборону. В то же время, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что Минобороны России формирует резервы для поддержки текущих военных операций в Украине. Чего и почему ожидать на фронтах в обозримом будущем (до конца весны)? Какие решения сторон конфликта и их союзников могут серьезно повлиять на ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html
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