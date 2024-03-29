Сырский рассказал, какой город станет фатальным для россиян: советует не рисковать

В последнее время в западных СМИ активно обсуждается вероятность того, что российский диктатор вновь попытается захватить Харьков. В интервью "Укринформу" высказался на эту тему также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он считает, что игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям нельзя, но, если Россия и решится на такой шаг, то он станет для нее фатальным.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий. Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них фатальным городом", — прокомментировал Александр Сырский.

Отметим, в этом же интервью главком рассказал, действительно ли уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, а также весьма своеобразно прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного.

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