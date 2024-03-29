Сырский впервые высказался о решении Зеленского отправить в отставку Залужного

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Кравцев Сергей
Генерал-полковник Александр Сырский весьма лаконично прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного. Главком отметил, что президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого "веские причины", а обязанность военных – выполнять приказы. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Александр Сырский высказал в интервью "Укринформу".
Сырский и Залужный. Фото из открытых источников
Он добавил, что вместе с Залужным пришлось пройти большой путь в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше.
Сырский заверил, что "все знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника".
Главком отметил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.
Отметим, в этом же интервью Александр Сырский отметил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Цифра намного меньше.
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УКРАЇНЕЦЬ
сегодня, 12:36
ти Сирський конченный кацапський мъясник!!! зеленський, эрмак реально зливали та зливають Україну поки ця нечесть при владі нічого хорошого не буде.
Максим
сегодня, 12:13
Все там із Залужним нормально, так само як із Зеленським. Є чіткий план завдань для Залужного, не скажу яких, щоб Пєтю та Юлю раніше часу не розстраювати. Все буде добре! НЕема ніяких суттєвих протиріч.