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Сырский впервые высказался о решении Зеленского отправить в отставку Залужного

Александр Сырский считает, что у президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены главнокомандующего ВСУ

сегодня, 10:42 comments1104
Автор:
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Кравцев Сергей
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Генерал-полковник Александр Сырский весьма лаконично прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного. Главком отметил, что президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого "веские причины", а обязанность военных – выполнять приказы. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Александр Сырский высказал в интервью "Укринформу".

Сырский впервые высказался о решении Зеленского отправить в отставку Залужного

Сырский и Залужный. Фото из открытых источников

"У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это означает, что эти причины – весомые", – заявил Александр Сырский.

Он добавил, что вместе с Залужным пришлось пройти большой путь в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше.

Сырский заверил, что "все знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника".

Главком отметил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.

Отметим, в этом же интервью Александр Сырский отметил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Цифра намного меньше.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html?fbclid=IwAR35o8vIxIFsf0UY2RuNPY_-Cdq_mUclOX-MxIC-IJ7PpoDIF5ciCdOUhcs
Теги:
comments

Обсуждения

УКРАЇНЕЦЬ

сегодня, 12:36

ти Сирський конченный кацапський мъясник!!! зеленський, эрмак реально зливали та зливають Україну поки ця нечесть при владі нічого хорошого не буде.

Максим

сегодня, 12:13

Все там із Залужним нормально, так само як із Зеленським. Є чіткий план завдань для Залужного, не скажу яких, щоб Пєтю та Юлю раніше часу не розстраювати. Все буде добре! НЕема ніяких суттєвих протиріч.


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