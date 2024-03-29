Сырский впервые высказался о решении Зеленского отправить в отставку Залужного

Генерал-полковник Александр Сырский весьма лаконично прокомментировал свое назначение на должность главнокомандующего Вооруженных сил вместо Валерия Залужного. Главком отметил, что президент Владимир Зеленский, очевидно, имел для этого "веские причины", а обязанность военных – выполнять приказы. Как передает портал "Комментарии", свою позицию Александр Сырский высказал в интервью "Укринформу".

Сырский и Залужный. Фото из открытых источников

"У военных есть одна обязанность – мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Поэтому, если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это означает, что эти причины – весомые", – заявил Александр Сырский.

Он добавил, что вместе с Залужным пришлось пройти большой путь в самые тяжелые времена с начала российского полномасштабного вторжения, и даже раньше.

Сырский заверил, что "все знания и весь опыт, который был приобретен уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимального поражения ударных группировок противника".

Главком отметил, что состав Генерального штаба и других органов военного управления будет обновлен благодаря боевым офицерам с большим практическим опытом боевых действий, который они приобретали на полях уже этой войны.

Отметим, в этом же интервью Александр Сырский отметил, что после пересмотра внутренних ресурсов и уточнения боевого состава планы о необходимости призвать еще минимум 500 тысяч человек существенно откорректированы. Именно поэтому уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек. Цифра намного меньше.



