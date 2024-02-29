Сырский рассказал, чем закончился для оккупантов прорыв в еще одно село вблизи Авдеевки

Украинские защитники героически выбили российских захватчиков из окраин села Орловка Покровского района Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, докладывая о первых результатах своей поездки на Донбасс.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

В частности, Александр Сырский отметил мужество, стойкость и героизм военнослужащих 3-й штурмовой и 25-й отдельной воздушно-десантной бригад.

"Они смелыми и решительными действиями выбили противника, прорвавшегося на окраину Орловки", — добавил главком.

Отметим, ранее спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода" рассказал, что украинские войска продолжают оборонную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи.

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", — рассказал Дмитрий Лиховий.

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