В ВСУ рассказали, что поможет сдержать продвижение россиян под Авдеевкой

Украинские войска продолжают оборонную операцию под Авдеевкой. Этому способствует рельеф местности, в частности, каскад водохранилищ в районе населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Бердычи. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказа спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был избран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на Авдеевском направлении продолжают ведение оборонной операции", — рассказал Дмитрий Лиховий.

Спикер отметил, что российские войска были заблокированы в окрестностях и на подходе к населенному пункту Орловка. Там оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ, используя технику — артиллерию, минометы, авиацию и FPV-дроны.

"Не все так просто, как может кому-то показаться, происходит на этом направлении для противника — возле села Орловка штурмовые группы россиян были заблокированы на подходе к селу или на его крайних окрестностях", — заявил Лиховий.

По словам младшего сержанта батальона беспилотных авиационных комплексов Третьей отдельной штурмовой бригады Анатолия Никитина, полевые укрепления есть, они помогают ВСУ защищаться от пехоты и артиллерии РФ. Но от вражеских управляемых авиабомб пока защиты нет.

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