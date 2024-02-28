Какие последствия отхода ВСУ от сел вблизи Авдеевки: когда россияне снизят интенсивность атак

Из сообщения спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия стало известно о том, что украинским защитникам под натиском врага пришлось отойти от сел Степовое и Северное под Авдеевкой. О чем говорит эта ситуация? Когда стоит ожидать снижения интенсивности атак РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Сейчас самая удобная позиция – это Авдеевка

Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире общенационального телемарафона заявил, что он лично не видит ничего страшного в отходе ВСУ от сел Степное и Северное, расположенных к западу от Авдеевки.

"Нам надо приготовиться, что до конца марта россияне будут проводить непрерывные атаки. То есть, они сразу из Авдеевки фактически применяют те же силы, резервы для того, чтобы продолжать атаковать наши позиции", – пояснил эксперт.

При этом, эксперт считает, что в ситуации с отходом от сел Ласточкино, Степное и Северное ничего страшного не произошло, потому что состоялся плановый отход. Эти села фактически будут находиться в серой зоне перед украинскими оборонительными позициями.

"Наша новопостроенная линия обороны остается стоять крепко, и через нее враг не проходит по состоянию на сейчас", – считает Кузан.

Интенсивность наступления россиян может уменьшиться на 50-60%

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что ни одна армия не способна наступать постоянно, поскольку необходимо время на восстановление личного состава и ресурсов. Поэтому интенсивность российского наступления тоже должна уменьшиться.

Эксперт предположил, что захватчики будут давить "ровно столько, сколько вообще будет человеческого ресурса".

"Понятно, что боеприпасы есть, судя по всему, российская армия получила подкрепление от Северной Кореи, техника есть, но рано или поздно интенсивность должна упасть", — добавил эксперт.

Иван Ступак считает, что уже к середине мая наступление оккупантов ограничится одним или двумя направлениями. Его интенсивность может уменьшиться вдвое.

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