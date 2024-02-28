Какие последствия отхода ВСУ от сел вблизи Авдеевки: когда россияне снизят интенсивность атак

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Кравцев Сергей
Из сообщения спикера пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховия стало известно о том, что украинским защитникам под натиском врага пришлось отойти от сел Степовое и Северное под Авдеевкой. О чем говорит эта ситуация? Когда стоит ожидать снижения интенсивности атак РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, военный эксперт Сергей Кузан в эфире общенационального телемарафона заявил, что он лично не видит ничего страшного в отходе ВСУ от сел Степное и Северное, расположенных к западу от Авдеевки.
При этом, эксперт считает, что в ситуации с отходом от сел Ласточкино, Степное и Северное ничего страшного не произошло, потому что состоялся плановый отход. Эти села фактически будут находиться в серой зоне перед украинскими оборонительными позициями.
Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что ни одна армия не способна наступать постоянно, поскольку необходимо время на восстановление личного состава и ресурсов. Поэтому интенсивность российского наступления тоже должна уменьшиться.
Эксперт предположил, что захватчики будут давить "ровно столько, сколько вообще будет человеческого ресурса".
Иван Ступак считает, что уже к середине мая наступление оккупантов ограничится одним или двумя направлениями. Его интенсивность может уменьшиться вдвое.
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