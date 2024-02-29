Они прикрывали отход товарищей: что известно о гибели воинов 73-го морского центра ССО

Во время выполнения боевого задания в столкновении с российскими оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Сил спецопераций ВСУ.

Воины 73 морского центра погибли в бою. Фото: из открытых источников

Отмечается, что, обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания, украинские защитники приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

"Героическая и сверхсложная боевая работа подразделений ССО на суше, на море и в глубоком тылу противника – это ежедневный вклад воинов ССО в победу над врагом", – говорится в сообщении.

"Всегда помните, какой ценой борется наша свобода. Вечная память и слава павшим собратьям. Искренние соболезнования семьям погибших", — сказано в сообщении.

Подробности операции и количество погибших не разглашаются.

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