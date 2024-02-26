Потери Украины в войне: подсчеты США отличаются от цифр, которые озвучил Зеленский

Количество потерь украинской армии в войне против России, которые публично озвучил президент Владимир Зеленский, кардинально отличаются от подсчетов официальных лиц США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, независимый анализ этому заявлению дать не удалось. По информации Зеленского, Украина потеряла 31 тысячи военных, однако в США еще прошлым летом оценивали эту цифру гораздо большей. В частности, по данным Вашингтона, на тот момент было убито около 70 тысяч украинцев и 100-120 тыс. было ранено. При этом потери российских военных, по словам официальных лиц, были примерно вдвое больше.

Президент Зеленский заявил, что хочет противостоять российской пропаганде и другим оценкам, которые поставили потери Вооруженных сил Украины на гораздо более высокий уровень. Его заявление прозвучало тогда, когда украинские войска, как заявили американские журналисты, отступают на большей части линии фронта, а оккупационная армия осуществляет наступательные операции на востоке и юге. Неделю назад РФ захватила город Авдеевка, которая долгое время оставалась украинской крепостью на востоке. В последние дни вражеские войска медленно продвигаются на Запад, пытаясь закрепиться в этом районе.

Читайте также на портале "Комментарии" - Владимир Зеленский заявил, что "Путин со своим лживым кругом" лжет, называя потери Украины в 150 или 300 тыс. По словам Зеленского, потери Украины составляют 31 тыс. военных.

Также издание "Комментарии" сообщало — военный отреагировал на потери Украины, озвученные президентом Владимиром Зеленским.



