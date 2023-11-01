Сырский раскрыл план россиян в Харьковской области

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Кравцев Сергей
Российское командование поставило цель военным снова оккупировать город Купянск в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Генерал подчеркнул, что украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед.
Отметим, бои на Купянском направлении не есть чем-то новым или неожиданным. Противник не прекращает попытки прорвать оборону украинской армии в Харьковской области. За прошедшие сутки оккупанты вели бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Обороняя нашу землю ВСУ отразили более 10 вражеских атак.
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