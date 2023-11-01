Сырский раскрыл план россиян в Харьковской области

Российское командование поставило цель военным снова оккупировать город Купянск в Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

"Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян понятна – они хотят снова оккупировать город", — отметил Сырский.

Генерал подчеркнул, что украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед.

Отметим, бои на Купянском направлении не есть чем-то новым или неожиданным. Противник не прекращает попытки прорвать оборону украинской армии в Харьковской области. За прошедшие сутки оккупанты вели бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области. Обороняя нашу землю ВСУ отразили более 10 вражеских атак.

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