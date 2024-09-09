Сырский поделился своим прогнозом на войну: чего ожидать украинцам

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Кравцев Сергей
Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отметил, что украинское руководство и большинство наших соотечественников настроены исключительно на победу в войне против РФ. В этом бы очень помогла поддержка союзников, в частности, снятие ограничений на применение оружия по военным объектам противника. Как передает портал "Комментарии", об этом главком заявил в интервью "CNN".
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Сырский отметил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение наши новые бригады, которые уже сформированы и формируются. Это повлияло бы на общий уровень украинских возможностей. У него также спросили, как будет развиваться война в следующие шесть месяцев.
В этом же интервью Александр Сырский заявил, что промедление с поставками оружия от западных союзников оказывает серьёзное влияние на формирование и эффективность украинских подразделений.
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