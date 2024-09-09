Сырский поделился своим прогнозом на войну: чего ожидать украинцам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский отметил, что украинское руководство и большинство наших соотечественников настроены исключительно на победу в войне против РФ. В этом бы очень помогла поддержка союзников, в частности, снятие ограничений на применение оружия по военным объектам противника. Как передает портал "Комментарии", об этом главком заявил в интервью "CNN".

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Сырский отметил, что запланированные поставки вооружения и техники позволили бы как можно быстрее поставить на вооружение наши новые бригады, которые уже сформированы и формируются. Это повлияло бы на общий уровень украинских возможностей. У него также спросили, как будет развиваться война в следующие шесть месяцев.

"Трудно прогнозировать на такой большой срок, но, конечно, мы планируем боевые действия, мы планируем кампании, мы делаем соответствующие расчеты наших возможностей, возможностей Вооруженных Сил, наших потребностей.... Вот как я это вижу. То есть только в борьбе мы можем победить. И мы все настроены на победу. И снова Курская операция показала, что победа является тем стимулом, который поднимает моральный дух наших военных и всего нашего населения. Это единственный способ сделать это и никак иначе", — пояснил генерал.

В этом же интервью Александр Сырский заявил, что промедление с поставками оружия от западных союзников оказывает серьёзное влияние на формирование и эффективность украинских подразделений.

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