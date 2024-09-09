Сырский рассказал, что произошло под Покровском, благодаря Курской операции

Украинские войска делают все возможное, чтобы не потерять Покровск. В частности, Курская операция лишила РФ возможности маневрировать своими частями. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Журналист задал главкому прямой вопрос, отвлекла ли Курская операция силы РФ с Покровского направления и может ли Украина потерять Покровск. На это Александр Сырский ответил, что за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону.

"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", — сказал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что хоть Россия и не перебросила из района Покровска много войск, за исключением одной бригады морской пехоты, но теперь враг не может маневрировать своимb резервами так, как раньше. Более того, это ослабление ощущается на других направлениях. По словам Сырского, количество артиллерийских обстрелов и интенсивность наступательных действий снизились.

"Покровское направление, по сути, остается для нас самым проблемным. На других направлениях ситуация стала более стабильной. Поэтому я считаю, что эта стратегия была выбрана правильно, и она принесет нам желаемый результат", — резюмировал он.

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