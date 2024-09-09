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Сырский рассказал, к чему приводят задержки с поставками оружия от Запада

Военная поддержка США Украины иссякла в конце 2023 года, тогда украинская армия столкнулась с серьезными сложностями на фронте

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Промедление с поставками оружия от западных союзников оказывает серьёзное влияние на формирование и эффективность украинских подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "CNN" заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский рассказал, к чему приводят задержки с поставками оружия от Запада

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Вы планируете использовать механизированную бригаду, а по факту используете ее как пехотную. В результате ее боевые возможности и эффективность намного ниже", – заявил главком ВСУ.

В целом задержки с поставкой оружия от Запада, в частности из-за того, что Конгресс США долго не мог принять решение о помощи Украине, привели к потерям людей и территорий, подчеркнул главком.

"Когда нечем стрелять, некому и нечем сдерживать противника, это прежде всего приводит к росту уровня потерь, увеличению наших потерь не только материальных ресурсов, но и человеческих", – сказал Александр Сырский.

Отметим, в этом же интервью Александр Сырский заявил, что украинские войска делают все возможное, чтобы не потерять Покровск. В частности, Курская операция лишила РФ возможности маневрировать своими частями.

Журналист задал главкому прямой вопрос, отвлекла ли Курская операция силы РФ с Покровского направления и может ли Украина потерять Покровск. На это Александр Сырский ответил, что за последние 6 дней противник не продвинулся ни на метр, поэтому стратегия Украины работает. Он подчеркнул, что делается все возможное, чтобы город Покровск не был потерян. Сейчас там укрепляют оборону. 

"Конечно, противник сосредоточил на Покровском направлении наиболее подготовленные свои части. Но мы лишили его возможности маневрировать своими частями и перебрасывать свои части усиления с других направлений", — сказал Александр Сырский.

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