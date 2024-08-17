Сырский доложил Зеленскому о фронте: есть три ключевые темы

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский проинформировал у себя в Telegram.

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что первая тема доклада – ситуация на Донбассе, а именно на самых горячих Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки.

Вторая тема – Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.

"На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", — заявил Владимир Зеленский.

Также Александр Сырский и Владимир Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.

"Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", — подчеркнул глава государства.

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