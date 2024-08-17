logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский доложил Зеленскому о фронте: есть три ключевые темы
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский доложил Зеленскому о фронте: есть три ключевые темы

Главком остановился на том, что происходит на Донбассе, как протекает Курская операция и, как обстоят дела с поставками оружия

сегодня, 14:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. Также главком рассказал об операции Сил обороны в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом Владимир Зеленский проинформировал у себя в Telegram.

Сырский доложил Зеленскому о фронте: есть три ключевые темы

Владимир Зеленский и Александр Сырский. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что первая тема доклада – ситуация на Донбассе, а именно на самых горячих Торецком и Покровском направлениях. Президент отметил, что украинские воины и подразделения делают все для уничтожения оккупанта и отражения десятков российских штурмов в сутки.

Вторая тема – Курская операция. Сырский доложил об укреплении позиций украинских сил в Курской области и расширении стабилизированной территории.

"На сегодняшнее утро есть пополнение обменного фонда для нашего государства. Спасибо всем солдатам и командирам, которые берут российских военных в плен и этим приближают освобождение наших воинов и удерживаемых Россией гражданских", — заявил Владимир Зеленский.

Также Александр Сырский и Владимир Зеленский обсудили поставки оружия. Идет работа над новыми пакетами поддержки для государства от партнеров, определяется приоритетные направления.

"Главное – ограничение российского наступательного потенциала и наша дальнобойность. Готовим соответствующие поручения украинским дипломатам", — подчеркнул глава государства.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Курщине ВСУ снова продвинулись: Сырский назвал новые цифры.

Также издание "Комментарии" сообщало – где будем усиливать позиции: какое поручение Владимир Зеленский дал Александру Сырскому.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости