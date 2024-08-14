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Где будем усиливать позиции: какое поручение Зеленский дал Сырскому

Зеленского беспокоит то, что происходит на востоке и, где необходимо усиление позиций ВСУ

сегодня, 14:40
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Сырскому рассмотреть возможность усиления позиций Сил обороны на востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в докладе Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях фронта.

Где будем усиливать позиции: какое поручение Зеленский дал Сырскому

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Александр Сырский рассказал, что украинские бойцы продолжают введение оборонительных операций в восточных и южных зонах. В частности, основные усилия сосредоточены на Торецком и Покровском направлениях с целью недопущения продвижения врага и нанесения ему максимальных потерь.

"Посмотрите, пожалуйста, если там чего-то еще не хватает, мы можем предоставить... Понимаю, что непросто, но, может там еще можем как-то усилить наши войска на этих направлениях. Обратите на это внимание", — заявил Владимир Зеленский в ответ.

Отметим, после падения Авдеевки в феврале российские войска начали попытки перерезать автотрассу T0504, которую называют "дорогой жизни", так как это основной путь снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Отмечается, что напрямую до трассы россиянам осталось лишь 5 км через село Воздвиженка, однако ВСУ выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают ВС РФ. Поэтому россияне отказались от наступления на север на трассу, а взамен продвигаются на запад на Покровск, важный для ВСУ логистический пункт, отмечает аналитик "Bild" Юлиан Рёпке.

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