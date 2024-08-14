Ради захвата этого города россияне жертвуют другими направлениями: Bild раскрыл детали

После падения Авдеевки в феврале российские войска начали попытки перерезать автотрассу T0504, которую называют "дорогой жизни", так как это основной путь снабжения ВСУ в районе Часова Яра. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Отмечается, что напрямую до трассы россиянам осталось лишь 5 км через село Воздвиженка, однако ВСУ выстроили там крепкую оборону и успешно сдерживают ВС РФ.

Поэтому россияне отказались от наступления на север на трассу, а взамен продвигаются на запад на Покровск, важный для ВСУ логистический пункт, отмечает аналитик "Bild" Юлиан Рёпке.

Как пишет Рёпке, на направлении из-под Новоалександровки россияне уже несколько месяцев не продвигаются, из-за очень хорошей обороны украинских сил. Однако на территории к западу за последние 4-6 недель они достигли успехов и продвигаются в направлении Покровска.

"Нужно сказать, что, раз у них не получается разрезать важную для логистики трассу на Часов Яр, тогда достаточно "всего лишь" захватить сам Покровск. Потому что трасса станет бесполезной, если сам город падёт", — считает Рёпке.

Читайте также на портале "Комментарии" — противник оккупировал еще три населенных пункта в Донецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале DeepState.

Военные аналитики отмечают, что речь идет об оккупированных населенных пунктах Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области. Также в сообщении говорится, что российские оккупанты продвинулись в Гродовке, Константиновке, Невельском, возле Сергеевки, Песчаного и Новоторецкого. В то же время сообщается, что противник отброшен возле Стельмаховки.



