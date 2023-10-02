Сын Пригожина может возглавить ЧВК «Вагнер» - ISW

Сын Евгения Пригожина может принять командование ЧВК "Вагнер". Такая инициатива рассматривается среди вагнеровцев, которые не хотят быть подконтрольны бывшему командиру группы "Вагнера" Андрею Трошеву, что сейчас работает в Минобороны РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет ISW.



Павел и Евгений Пригожин. Фото из открытых источников

Институт изучения войны указывает, что после смерти Пригожина ЧВК "Вагнер" не имеет единого лидера, а основные боевые части группы разбросаны в нескольких странах: Беларусь, Мали, Ливия, ЦАР. Этим планирует воспользоваться Кремль и назначить на руководящий пост бывшего вагнеровца Андрея Трошева, который предал Пригожина перед мятежом и пошел работать на Минобороны России.

29 сентября Путин заявил, что Трошев будет вовлечен в формирование добровольческих отрядов, в том числе и группы "Вагнера". Некоторые части вагнеровцев негативно отреагировали на эту информацию и уже 1 октября объявили, что 25-летний сын Евгения Пригожин готов взять на себя командование ЧВК "Вагнер". ISW отмечают, что Павел Пригожин сейчас ведет переговоры с Росгвардией о возвращении вагнеровцев в Украину для активных боевых действий.

Ожидается, что если лидером ЧВК "Вагнер" будет Павел Пригожин, организация сохранит за собой право не подписывать контракт с Минобороны РФ, а также не произойдут изменения в командовании и принципах работы вагнеровцев.

Несмотря на альтернативность Павла Пригожина, Институт изучения войны указывает на то, что он не является независимой фигурой, а находится под влиянием руководителя Службы безопасности ЧВК "Вагнер" Михаила Ватанина.

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