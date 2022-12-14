Священник и американец: обнародовали детали обмена пленными

Украина во время обмена пленными выдала России священника УПЦ МП , получив американского активиста, которого захватили россияне в Херсоне, пишут "Комментарии". Об этом рассказал в эфире Телемарафона представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.



В ГУР подтвердили передачу русского священника и освобождение гражданина США

"Гражданин США – это активист, который оставался в Херсоне, и был незаконно арестован оккупационными властями. Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня гражданин США в Украину и может вернуться домой", – уточняет Юсов.

Разведчик, кроме того, и отреагировал на заявление руководителя Красного Креста, отметив, что обмен всех на всех – это сложный процесс и над ним работают.

Безусловно, привлечение Красного Креста к этому проекту должно его усилить и ускорить конечный результат. Но предварительные обмены – в основном это работа украинской стороны на двусторонней основе со страной-агрессором", – говорит Андрей Юсов.

Всего по состоянию на 1 декабря Украина во время обменов военнопленными смогла вернуть домой 1 319 человек. Впоследствии в начале месяца стало известно об еще одном обмене, в ходе которого освободили 60 пленных.

Как писали "Комментарии" в ноябре, в разведке рассматривали вариант обмена пленных украинцев на задержанных во время обысков священников УПЦ (МП) : украинская сторона будет использовать все малейшие возможности, чтобы обменять пленных граждан Украины. Брат Царева просит обменять его на украинских военных , говорилось также на портале "Комментарии". Служба безопасности Украины признала виновным Михаила Царева в подготовке терактов и приговорила к 5 годам заключения. Михаил является братом скандально известного депутата от Партии регионов Олега Царева, бежавшего в Россию и обвиненного украинскими службами в государственной измене. Теперь осужденный просит обменять его на украинских военных.





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