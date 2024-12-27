Свои же добивают: Зеленский рассказал о страшной судьбе военных КНДР на Курщине

Российские командиры легко посылают военных из Северной Кореи на смерть во время боев в Курской области РФ. Об этом в своем докладе президенту Украины Владимиру Зеленскому рассказал 27 декабря главком ВСУ Александр Сырский, описывая ситуацию на передовой. Зеленский также официально подтвердил смерть взятого бойцами ВСУ в плен солдата из КНДР.

Зеленский заявил, что солдаты из КНДР гибнут в Курской области, а выживших в бою могут запросто добить соотечественники. Фото из открытых источников

Глава государства подчеркнул, что в боях, где участвуют северокорейские военные, они несут большие потери. В штурмы россияне их посылают так, чтобы у бойцов было "минимум защиты", утверждает Зеленский.

"У них много потерь. Очень. И мы видим, что российские военные и северокорейские надсмотрщики вообще не заинтересованы в выживании этих корейцев. Все у них делается так, чтобы для нас было невозможно захватить корейцев в плен – их же добивают, есть такие факты", — рассказал он.

Президент подтвердил сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи, которых ВСУ далось взять в плен. Но солдаты из КНДР не выжили.

"Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры. Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренний в своих заявлениях, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян", — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что получил от Сырского информацию и по другим направлениям фронта. Самая жесткая ситуация, по словам Зеленского, на Донецких направлениях. Также внимания требуют бои на Запорожье, под Херсоном и на Харьковщине.

Как писал портал "Комментарии", представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби 27 декабря заявил о больших потерях северокорейских сил в Курской области РФ. По данным Белого дома, за последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли 1000 человек погибшими и ранеными.

При этом в ВСУ признают, что военные из КНДР опасны в бою. Украинские воины сравнили их с "запрограммированными роботами". По впечатлению украинцев, солдаты Ким Чен Ына готовы выполнять боевые задания ценой собственной жизни. И, хотя они не очень подготовлены тактически, их не останавливает смертельная опасность.