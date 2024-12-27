Долго не продержался: что произошло с первым пленным солдатом КНДР

Первый пленный солдат КНДР умер от обострения ран. Это произошло 27 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Yonhap, со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Военные КНДР. Фото из открытых источников

В материале говорится, что информацию о смерти первого пленного северокорейца Южная Корея получила из данных разведки "дружественной страны". По предварительным данным, он умер в пятницу от обострения ран, пробыв в плену день.

"Мы подтвердили через разведывательную организацию дружественной страны, что северокорейский солдат, захваченный живым 26 декабря, умер незадолго до того, как его ранения обострились", — заявили в Национальной службе разведки (NIS).

Кроме того, в СМИ заявляют, что северокорейского солдата якобы "захватили" через трое суток после того, как он получил ранение. Украина официально не комментировала эту информацию.

Отметим, ранее разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — говорилось в коротком релизе Национальной разведывательной службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.



