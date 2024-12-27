Действительно ли ВСУ взяли в плен северокорейского солдата: детали от разведки Южной Кореи

Разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Yonhap News Agency".

Военные КНДР. Фото: из открытых источников

Крупнейшее южнокорейское информационное агентство распространило в пятницу, 27 декабря, заявление разведки Республики Корея с подтверждением, что раненый северокорейский солдат был захвачен живым

"Благодаря обмену информацией в режиме реального времени с разведывательной организацией дружественной страны (мы) подтвердили захват раненого северокорейского солдата и планы тщательно изучить дальнейшее развитие событий", — говорится в коротком релизе Национальной разведывательной службы, которое цитирует Yonhap.

Накануне вечером, 26 декабря, в сети были обнародованы сообщения с фотографией о том, что воины Сил специальных операций (ССО) ВСУ, вероятно, взяли в плен первого солдата КНДР, которого отправили воевать на стороне России.

Судя по сообщениям в Telegram-каналах, этот северокорейский "вояка" получил ранения. Между тем детальных данных относительно его состояния не уточнялись.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

По информации ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – первый фотофакт: в ВСУ показали заметки бойца КНДР, которого ликвидировали в Курской области.



