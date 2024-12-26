ВСУ продолжают перемалевать войска КНДР на Курщине: в ГУР сделали заявление

Путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

По информации ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.

"Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Однако российские офицеры приказали продолжать удержание позиции", — говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

"На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды — из-за активных боевых действий логистика затруднена", — добавили в украинской разведке.

По информации разведки, 20 декабря в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

В то же время 21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

А 22 декабря в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

Читайте также на портале "Комментарии" — первый фотофакт: в ВСУ показали заметки бойца КНДР, которого ликвидировали в Курской области.



