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ВСУ продолжают перемалевать войска КНДР на Курщине: в ГУР сделали заявление

По информации официальных лиц США и Южной Кореи, более 10 000 северокорейских солдат были отправлены на помощь России в войне

26 декабря 2024, 14:16
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Кравцев Сергей

Путинский режим продолжает использовать северокорейских солдат в боевых действиях против Украины. Войска КНДР в Курской области продолжают нести потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ВСУ продолжают перемалевать войска КНДР на Курщине: в ГУР сделали заявление

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

По информации ГУР, поддержку и сопровождение штурмовых групп северокорейских войск в Курской области осуществляют подразделения БПЛА РФ.

"Утром 20 декабря 2024 года штурмовики армии КНДР на одном из участков понесли санитарные потери в количестве не менее 5 военнослужащих. Однако российские офицеры приказали продолжать удержание позиции", — говорится в сообщении.

Также подтверждено поражение минометного расчета подразделения армии КНДР.

"На передовых рубежах северокорейским подразделениям не хватает питьевой воды — из-за активных боевых действий логистика затруднена", — добавили в украинской разведке.

По информации разведки, 20 декабря в результате нанесенного Силами безопасности и обороны Украины огневого поражения по скоплению противника в районе населенного пункта Новоивановка Курской области северокорейские войска понесли значительные потери убитыми и ранеными.

В то же время 21 декабря россияне продолжили укомплектовывать подразделения армии КНДР боеприпасами и продовольствием с целью замещения потерь на позициях и продолжения штурмовых действий.

А 22 декабря в результате успешного удара Сил безопасности и обороны Украины, вероятно, по одному из ключевых узлов связи северокорейской армии зафиксировано резкое снижение радиообмена между военными КНДР.

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