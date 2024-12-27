За последнюю неделю в Курской области северокорейские войска потеряли 1000 человек погибшими и ранеными, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

В КНДР растут потери. Фото из открытых источников

Джон Кирби рассказал, что войска КНДР несут массовые потери в полномасштабной войне РФ против Украины.

Озвученная представителем Белого дома оценка потерь Северной Кореи значительно превышает число, которое американские чиновники называли раньше.

"Российские и северокорейские военные лидеры рассматривают войска КНДР как расходный материал и отдают им приказы о безнадежных атаках на украинскую оборону", – сказал Джон Кирби.

По его словам, наступательные действия северокорейских войск против украинских сил выглядят как "массированные, но разрозненные атаки".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.