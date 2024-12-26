"Запрограммированные работы": в ВСУ рассказали о боях с пехотой КНДР

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Марьян Ощановский
В ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".
Военные КНДР вступили в бои. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях — военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая – россияне этого не примут. населению", — заявил дипломат ЕС.
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