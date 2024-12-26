"Запрограммированные работы": в ВСУ рассказали о боях с пехотой КНДР

В ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Военные КНДР вступили в бои. Фото из открытых источников

"Что говорят бойцы ВСУ о корейской пехоте. Они довольно нелепо действуют против наших FPV-дронов. В этом плане более подготовлены их ССО. Заметно, что россияне готовили их к современному полю боя. Корейцы пытаются сбивать дроны, но морально к этому не готовы абсолютно. В контактах с ним совсем другая история. История такова, что корейцы очень смелые и отчаянные бойцы. В некоторых моментах "обезбашенные" люди, перед которыми стоит задача: умри, но выполни. Тактическая подготовка у них посредственная, хотя и умеют отрабатывать по книжке", — рассказал офицер "Алекс“.

По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель.

"Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине невозможно принять закон о демобилизации, заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко. "То, что я встречаю на фронте в боевых частях — военнослужащие, которые переведены в резервные роты, их не применяют для ведения военных операций. Их даже не используют для обеспечения фронта. Они просто есть. И я думаю, что было бы честно их демобилизовать", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что европейские дипломаты скептически относятся к идее отправки миротворцев в Украину. "Не верьте разговорам о европейских солдатах на украинской земле по двум причинам. Первая – россияне этого не примут. населению", — заявил дипломат ЕС.