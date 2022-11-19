Сверхжестокие бои: Зеленский раскрыл подробности того, что происходит сейчас на Донбассе

Ни о какой передышке, ни о какой паузе в боевых действиях нет и речи – в Донецкой области враг бросает все свои силы, чтобы прорвать линию обороны ВСУ и пойти в наступления, оккупируя новые населенные пункты. Только за минувшие стуки было осуществлено около сотни российских атак, но ни одна из них не закончилась успешно для захватчиков. Как передает издание "Комментарии", об этом в своем видеообращении к украинцам рассказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Сверхжестокие боевые действия в Донецкой области продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было", – отметил глава государства.

Он добавил, все украинские защитники, которые сейчас защищают Украину на востоке мужественно дают отпор врагу. Подтверждением этого есть то, что ни одна российская атака не закончилась успешно для врага. При этом по всей линии фронта Россия пытается искать слабые места ВСУ, чтобы пойти вперед, но украинские воины никаких шансов агрессору не дают.

"Ни на одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Всюду отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", – заявил Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" писало – что значит приговор Окружного суда Гааги в Нидерландах, который постановил, что пассажирский "Боинг" (рейс МН17, почти 300 человек на борту) был уничтожен в июле 2014-го российской системой "Бук", а выстрел производился с временно оккупированной части Донецкой области? О чём говорит реакция российской стороны? Есть ли шанс призвать страну-агрессора к реальной ответственности за это и прочие злодеяния? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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